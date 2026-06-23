von dort von bislang unbekanntem Täter wegtransportiert. An dem Einachsigen Anhänger ist das Gehäuse des hinteren, rechten Blinklicht beschädigt.
Es werden Zeugenhinweise erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer
Telefon: 02662-9558-00
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Entwendeter Anhänger von einem Grundstück
von dort von bislang unbekanntem Täter wegtransportiert. An dem Einachsigen Anhänger ist das Gehäuse des hinteren, rechten Blinklicht beschädigt.