Norken
Entwendeter Anhänger von einem Grundstück
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am heutigen Tag wurde im Tatzeitraum zwischen 15:00 und 19:00 Uhr von einem Grundstück in der Schulstraße ein PKW-Anhänger (750 kg, Farben: Silber / Alu) mit WW-Kennzeichen entwendet bzw.

von dort von bislang unbekanntem Täter wegtransportiert. An dem Einachsigen Anhänger ist das Gehäuse des hinteren, rechten Blinklicht beschädigt.

Es werden Zeugenhinweise erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer

Telefon: 02662-9558-00


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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