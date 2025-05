Eitelborn - Brand einer Doppelhaushälfte

Durch die Integrierte Rettungsleitstelle Montabaur wurde die Polizei am Samstag, den 31.05.2025, gegen 10:45 Uhr, über den Brand einer Doppelhaushälfte in der Straße "Unter dem Dorf" informiert.

Bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnten alle Hausbewohner das Gebäude unverletzt verlassen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es durch das Feuer zu einem erheblichen Sachschaden am Gebäude, die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr dauern aktuell noch an. Angaben zur Schadenshöhe können daher aktuell nicht gemacht werden.

Zur Brandursache liegen bislang keine Erkenntnisse vor, die weiteren Ermittlungen dahingehend werden durch die Kriminalinspektion Montabaur übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur

S. Land, PHK



Telefon: 02602-9226-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell