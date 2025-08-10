Rettungs- sowie Polizeikräfte sind vor Ort. Die B 49 ist aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt.
Es wird gebeten, von weiteren Nachfragen zunächst abzusehen. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
S. Land, PHK
Telefon: 02602-9226-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Eitelborn (B49) - Presseerstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 49
Rettungs- sowie Polizeikräfte sind vor Ort. Die B 49 ist aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt.