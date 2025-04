Eitelborn - Achtung !!! - Anrufwelle durch falsche Polizeibeamte

Achtung ! Derzeit werden durch unbekannte Täter aus Call-Centern Bürgerinnen und Bürger in Eitelborn telefonisch kontaktiert und mittels falscher Legende (Einbrüche in der Nachbarschaft - Täter festgenommen - Notizzettel mit Anschrift gefunden) hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse und gezielt nach Wertgegenständen befragt.

