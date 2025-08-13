Ein unbekannter Täter verschaffte sich vermutlich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Gebäude.
Zeugen, die Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter folgender Nummer: 02662/9558-0 oder unter der E-Mail pihachenburg@polzei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
02662/9558-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Einbruchsdiebstahl städtischer Bauhof Hachenburg
