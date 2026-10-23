Einbruchsdiebstahl in Apotheke in Höhn

Im Zeitraum 22.10.2026, 22:00 Uhr bis 23.10.2026, 07:00 Uhr kam es Am Einkaufspark in 56462 Höhn zu einem Einbruch in eine Apotheke, bei der eine geringe Menge Bargeld entwendet worden ist.

Unbekannte Täter drangen über die rückwärtige Seite in das Objekt ein, indem sie zunächst ein Sicherheitsgitter entfernten und danach die Scheibe einschlugen.



Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg@polizei.rlp.de) zu melden.



Rückfragen bitte an:



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Polizeiinspektion Westerburg



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