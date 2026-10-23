Unbekannte Täter drangen über die rückwärtige Seite in das Objekt ein, indem sie zunächst ein Sicherheitsgitter entfernten und danach die Scheibe einschlugen.
Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg@polizei.rlp.de) zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Polizeiinspektion Westerburg
Telefon: 02663-9805-0
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Einbruchsdiebstahl in Apotheke in Höhn
Unbekannte Täter drangen über die rückwärtige Seite in das Objekt ein, indem sie zunächst ein Sicherheitsgitter entfernten und danach die Scheibe einschlugen.