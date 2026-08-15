Einbruchsdiebstähle in verschiedene Schilderwerkstätten in Hachenburg

Hachenburg - Gartenstraße (ots) - In dem Zeitraum vom 14.08.2026, 12:00 - 15.08.2026, 13:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Tatpersonen versucht, die Eingangstür der Schilderwerkstatt aufzuhebeln.





Im gleichen Tatzeitraum wurde ebenfalls ein benachbartes Objekt (ebenfalls Schilderwerkstatt) angegangen. In diesem Fall wurde die Eingangstür aufgehebelt, das Gebäude durch unbekannte Tatpersonen betreten und eine Geldkassette mit Inhalt entwendet.



Täterhinweise werden erbeten.



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Polizeiinspektion Hachenburg

PHK Hannebauer



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