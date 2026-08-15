Im gleichen Tatzeitraum wurde ebenfalls ein benachbartes Objekt (ebenfalls Schilderwerkstatt) angegangen. In diesem Fall wurde die Eingangstür aufgehebelt, das Gebäude durch unbekannte Tatpersonen betreten und eine Geldkassette mit Inhalt entwendet.
Täterhinweise werden erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer
Telefon: 02662-9558-0
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Einbruchsdiebstähle in verschiedene Schilderwerkstätten in Hachenburg