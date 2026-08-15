Hachenburg
Einbruchsdiebstähle in verschiedene Schilderwerkstätten in Hachenburg
Symbolbild
dpa

Hachenburg - Gartenstraße (ots) - In dem Zeitraum vom 14.08.2026, 12:00 - 15.08.2026, 13:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Tatpersonen versucht, die Eingangstür der Schilderwerkstatt aufzuhebeln.



Im gleichen Tatzeitraum wurde ebenfalls ein benachbartes Objekt (ebenfalls Schilderwerkstatt) angegangen. In diesem Fall wurde die Eingangstür aufgehebelt, das Gebäude durch unbekannte Tatpersonen betreten und eine Geldkassette mit Inhalt entwendet.

Täterhinweise werden erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer

Telefon: 02662-9558-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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