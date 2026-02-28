Einbruchdiebstahl in Bäckerei - Täter auf frischer Tat angetroffen



Durch das schnelle Eingreifen der Polizeibeamten der zuständigen Polizeiinspektion Montabaur konnten zwei Täter auf frischer Tat om Objekt angetroffen werden.

Die Täter wurden vorläufig festgenommen und in das polizeiliche Gewahrsam eingeliefert.

Durch unterstützende Polizeikräfte, u.a. der Polizeiautobahnstation Montabaur sowie der Polizeiinspektion Diez, konnte im Nahbereich des Tatortes das Fahrzeug eines Beschuldigten aufgefunden werden. In diesem befanden sich diverse Aufbruchswerkzeuge, die durch die Polizei ebenso wie das Fahrzeug sichergestellt wurden.



Nach einer Vorführung vor dem Amtsgericht Koblenz wurde einer der beiden Beschuldigten zwecks Untersuchungshaft in die JVA eingeliefert.



