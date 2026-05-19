Bislang unbekannte Täterschaft öffnete gewaltsam eine Terrassentür und entwendete anschließend Spielkonsolen, sowie Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.
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Einbruch ins Jugendzentrum
Bislang unbekannte Täterschaft öffnete gewaltsam eine Terrassentür und entwendete anschließend Spielkonsolen, sowie Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.