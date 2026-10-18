Steinefrenz
Einbruch in Sportlerheim
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

In der Zeit vom 17.10.2026, 12:00 Uhr bis zum 18.10.2026, 08:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Sportlerheim von Steinefrenz ein und verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Das Sportlerheim befindet sich an der L 314 zwischen den Ortschaften Weroth und Steinefrenz gelegen.

Es wurden mehrere Türen eingetreten und nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail an die Polizeiinspektion Montabaur zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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