Einbruch in Sportlerheim

In der Zeit vom 17.10.2026, 12:00 Uhr bis zum 18.10.2026, 08:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Sportlerheim von Steinefrenz ein und verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Das Sportlerheim befindet sich an der L 314 zwischen den Ortschaften Weroth und Steinefrenz gelegen.