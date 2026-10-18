Es wurden mehrere Türen eingetreten und nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail an die Polizeiinspektion Montabaur zu wenden.
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Polizeidirektion Montabaur
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Einbruch in Sportlerheim
Es wurden mehrere Türen eingetreten und nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail an die Polizeiinspektion Montabaur zu wenden.