Hierbei drangen unbekannte Täter gewaltsam in mehrere Büroräume ein und entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.
Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Einbruch in Seniorenzentrum
Hierbei drangen unbekannte Täter gewaltsam in mehrere Büroräume ein und entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.