Polizeidirektion Montabaur
Einbruch in Seniorenzentrum
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Langenbach bei Kirburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag, den 17.07.2026, 17 Uhr bis Sonntag, den 19.07.2026, 07 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Seniorenzentrum in Langenbach bei Kirburg in der Straße "Zur Holzwiese".

Hierbei drangen unbekannte Täter gewaltsam in mehrere Büroräume ein und entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.

Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0


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