Durch UT wurden die Container aufgebrochen und Werkzeug, sowie Baumaterial entwendet. Aus dem Rohbau wurden zudem bereits montierte Kupferleitungen abgeschnitten und entwendet. Die Polizei Montabaur sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Feststellungen in Tatzeit-/ Tatortnähe getätigt haben. Sachdienliche Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei unter der Nummer 02602-92260 entgegen.
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Einbruch in Neubau und Baucontainer
Durch UT wurden die Container aufgebrochen und Werkzeug, sowie Baumaterial entwendet. Aus dem Rohbau wurden zudem bereits montierte Kupferleitungen abgeschnitten und entwendet. Die Polizei Montabaur sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die verdächtige Feststellungen in Tatzeit-/ Tatortnähe getätigt haben. Sachdienliche Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei unter der Nummer 02602-92260 entgegen.