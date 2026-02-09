Hachenburg
Einbruch in Minigolfanlage Hachenburg
Symbolbild
dpa

Im Zeitraum vom 01.02.26,16:00 Uhr - 08.02.26, 17:00 Uhr kam es zum Einbruch in die Verkaufshütte der Minigolfanlage Hachenburg, In der Burgbitz.

Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, betraten bislang unbekannte Täter das Minigolfgelände und gingen gezielt ein Seitenfenster der Holzhütte an. Dort wurde ein Metallgitter vom Fenster entfernt und anschließend das Innere der Hütte durch das Fenster betreten. Hier wurde alles durchwühlt und eine bislang unbekannte Anzahl an Kleinwerkzeugen entwendet.
Die Polizei Hachenburg bittet um Hinweise, ob im oben genannten Tatzeitraum tatrelevante Beobachtungen gemacht wurden. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg unter 02662-95580.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

