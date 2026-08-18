Unbekannte Täterschaft gelangte durch das gewaltsame Öffnen eines rückwärtigen Fensters in das Gebäude und entwendete Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.
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Einbruch in Metzgerei
Unbekannte Täterschaft gelangte durch das gewaltsame Öffnen eines rückwärtigen Fensters in das Gebäude und entwendete Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.