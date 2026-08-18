Norken
Einbruch in Metzgerei
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

In der Nacht von Sonntag, den 16.08.26 auf Montag, den 17.08.26 kam es in Norken im Kapellenweg zu einem Einbruch in eine Metzgerei.

Unbekannte Täterschaft gelangte durch das gewaltsame Öffnen eines rückwärtigen Fensters in das Gebäude und entwendete Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.

Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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