Montabaur
Einbruch in metallverarbeitenden Betrieb im Industriegebiet in Fehl-Ritzhausen

Symbolbild

dpa

Wie erst heute bekannt wurde, ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (21.

03. - 22.03.2026) ein Einbruch in einen metallverarbeitenden Betrieb, der in der Industriestraße in Fehl-Ritzhausen angesiedelt ist. Unbekannte Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich unbefugt Zugang in das Firmenobjekt und entwendeten sodann wertvolle Hartmetalle in unterschiedlicher Verarbeitung.
Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hachenburg (02662/9558 - 0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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