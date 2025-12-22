Einbruch in Lagerstätte eines Dachdeckerbetriebes

Zehnhausen bei Wallmerod (ots) - Im Zeitraum 17.12.2025, 17:45 Uhr bis 19.12.2025, 08:20 Uhr kam es in der Hauptstraße in 56414 Zehnhausen bei Wallmerod zu einem Einbruch in Lagerräumlichkeiten eines Dachdeckerbetriebes.



Unbekannte Täter hebelten einen Außentür auf und gelangten sodann in eine Scheune, die als Lagerstätte diente. Aus der Scheune wurde Dachdeckerzubehör und Werkzeuge entwendet.



Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg@polizei.rlp.de) zu melden.



