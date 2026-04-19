Unbekannte Täter brachen das Eingangstor auf und entwendeten Werkzeug aus der Halle. Für den Abtransport des Diebesgut dürfte ein Transporter genutzt worden sein.
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Einbruch in Lagerhalle
Unbekannte Täter brachen das Eingangstor auf und entwendeten Werkzeug aus der Halle. Für den Abtransport des Diebesgut dürfte ein Transporter genutzt worden sein.