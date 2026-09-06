Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die unbekannten Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Eingangstür in das Gebäude und entwendeten dort einen Tresor. Der Gesamtschaden wird derzeit auf circa 31.000 Euro geschätzt.
Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hotels wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
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Polizeiinspektion Westerburg
POK'in Rausch
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Einbruch in Hotel - Tresor entwendet
Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die unbekannten Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Eingangstür in das Gebäude und entwendeten dort einen Tresor. Der Gesamtschaden wird derzeit auf circa 31.000 Euro geschätzt.