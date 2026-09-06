Bad Marienberg
Einbruch in Hotel - Tresor entwendet
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der Nacht von Samstag, den 05.09.2026 auf Sonntag, den 06.09.2026 kam es in Bad Marienberg in der Kurallee zu einem Einbruch in ein Hotel.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die unbekannten Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Eingangstür in das Gebäude und entwendeten dort einen Tresor. Der Gesamtschaden wird derzeit auf circa 31.000 Euro geschätzt.
Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hotels wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Westerburg
POK'in Rausch
Telefon: 02663-98050


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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