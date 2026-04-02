Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Objekt. Es wurde eine geringe Summe Bargeld entwendet.
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Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Telefon: 02602-9226-0
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Einbruch in Golfclub Westerwald in Dreifelden
Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Objekt. Es wurde eine geringe Summe Bargeld entwendet.