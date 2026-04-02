Dreifelden
Einbruch in Golfclub Westerwald in Dreifelden
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 02.04.2026 ereignete sich im Zeitraum 00:30 - 02:00 Uhr ein Einbruch in das Clubhaus des Golfclub Westerwald in Dreifelden.

Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Objekt. Es wurde eine geringe Summe Bargeld entwendet.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hachenburg (02662/9558 - 0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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