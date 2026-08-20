Hachenburg
Einbruch in Eiscafé
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

In der Nacht von Dienstag, den 18.08.2026 auf Mittwoch, den 19.08.2026 kam es zu einem Einbruch in ein Eiscafé in der Wilhelmstraße (Fußgängerzone) in Hachenburg.

Unbekannte Täterschaft schlug mittels eines Steines eine Fensterscheibe einer Tür ein und gelangte so in das Innere der Eisdiele. Anschließend wurde Bargeld und ein E-Scooter entwendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren