Unbekannte Täterschaft schlug mittels eines Steines eine Fensterscheibe einer Tür ein und gelangte so in das Innere der Eisdiele. Anschließend wurde Bargeld und ein E-Scooter entwendet.
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Einbruch in Eiscafé
Unbekannte Täterschaft schlug mittels eines Steines eine Fensterscheibe einer Tür ein und gelangte so in das Innere der Eisdiele. Anschließend wurde Bargeld und ein E-Scooter entwendet.