Am Dienstag, 24.11.2026, zwischen 18:00 Uhr und 20:45 Uhr, kam es in der Kirchstraße in Dernbach zu einem Einbruch, in ein Einfamilienhaus.

Die Täter brachen die rückwertige Terrassentüre auf und gelangten so in das Haus. Vermutlich wurde das Grundstücke von den Wiesen, aus Richtung der Grundschule betreten.

Die Kriminalpolizei Montabaur bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.



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