65558 Gückingen
Einbruch in Einfamilienhaus
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am Samstag, den 24.01.2026, kam es im Verlauf des Abends zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Buchenweg in 65558 Gückingen.

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten des Einfamilienhauses und entwendeten Wertgegenstände.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren