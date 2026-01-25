Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten des Einfamilienhauses und entwendeten Wertgegenstände.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Einbruch in Einfamilienhaus
