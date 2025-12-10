Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten hierdurch in das Haus. Die Täter entwendeten in der Folge Schmuck.
Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg@polizei.rlp.de) zu melden.
Einbruch in Einfamilienhaus in Rennerod
