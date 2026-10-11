Einbruch in eine Werkzeugbaufirma

Ransbach-Baumbach - In der Nacht vom Freitag, den 09.10.26 auf Samstag, den 10.10.26 wurde in der Krugbäckerstraße in Ransbach-Baumbach in eine Firma für Werkzeugbau eingebrochen.

Dabei wurde eine Vielzahl von Werkzeugen und Rohmaterial entwendet. Für den Abtransport wurde ein größeres Fahrzeug und mehrere Täter benötigt. Der Schaden wird auf über 70.000 EUR geschätzt. Zeugen, die in der Nacht etwas verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizei Höhr-Grenzhausen unter der 02624/9402-0 zu wenden.



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Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02624/9402-0





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