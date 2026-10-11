Dabei wurde eine Vielzahl von Werkzeugen und Rohmaterial entwendet. Für den Abtransport wurde ein größeres Fahrzeug und mehrere Täter benötigt. Der Schaden wird auf über 70.000 EUR geschätzt. Zeugen, die in der Nacht etwas verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizei Höhr-Grenzhausen unter der 02624/9402-0 zu wenden.
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Polizeiwache Höhr-Grenzhausen
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Einbruch in eine Werkzeugbaufirma
Dabei wurde eine Vielzahl von Werkzeugen und Rohmaterial entwendet. Für den Abtransport wurde ein größeres Fahrzeug und mehrere Täter benötigt. Der Schaden wird auf über 70.000 EUR geschätzt. Zeugen, die in der Nacht etwas verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizei Höhr-Grenzhausen unter der 02624/9402-0 zu wenden.