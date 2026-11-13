Einbruch in eine Kindertagesstätte

Im Zeitraum von Mittwoch, 11.11.2026, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 12.11.2026, 07:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Kindergarten in Höchstenbach.





Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die rückwärtige, von der Straße abgewandte Gebäudeseite gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten Bargeld.



Die Kriminalpolizei Montabaur bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kindergartens wahrgenommen haben, sich bei der Polizei Westerburg unter der 02663 9805 0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0





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