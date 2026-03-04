Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus und hebelten eine Tür auf. Der genaue Umfang des Diebesguts steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Hachenburg unter der 02662-95580 entgegen.
Einbruch in ein Mehrfamilienhaus
