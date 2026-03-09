Bislang unbekannte Täterschaft gelangte durch das Aufhebeln einer Terassentür in das Objekt. Es wurde Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Einbruch in ein Einfamilienhaus
