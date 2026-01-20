Am Montag, den 19.01.2026, im Zeitraum zwischen 11:20 und 11:40 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Steinbörnchenweg in Nister.

Bislang unbekannte Täterschaft schlug ein Kellerfenster ein und gelangte so in das Anwesen. Es wurde Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet.

Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580.



