Einbruch in ein Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täterschaft schlug ein Kellerfenster ein und gelangte so in das Anwesen. Es wurde Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet.
Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
