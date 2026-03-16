Die Täter durchsuchten die Werkstatt in der Folge zielgerichtet nach Bargeld. Bei der Tat wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet.
Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, bei dem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Kriminalinspektion Montabaur hat die Ermittlungen übernommen.
Hinweise nimmt die Polizei Westerburg entgegen.
Polizeiinspektion Westerburg
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Rückfragen bitte an:
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Einbruch in Caritas-Werkstätten in Rotenhain
Die Täter durchsuchten die Werkstatt in der Folge zielgerichtet nach Bargeld. Bei der Tat wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet.