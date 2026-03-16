Rotenhain
Einbruch in Caritas-Werkstätten in Rotenhain
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Sonntag, den 15.03.2025, brachen zwei unbekannte Täter gegen 23:50 Uhr gewaltsam in die Caritas-Werkstätten in 56459 Rotenhain ein.

Die Täter durchsuchten die Werkstatt in der Folge zielgerichtet nach Bargeld. Bei der Tat wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, bei dem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Kriminalinspektion Montabaur hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise nimmt die Polizei Westerburg entgegen.

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0
piwesterburg@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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