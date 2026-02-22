Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, entwendeten jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts.
Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Einbruch in Café
Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, entwendeten jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts.