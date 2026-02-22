Einbruch in Café

In der Zeit vom 20.02.2026, 18:00 Uhr bis zum 21.02.2026, 05:45 Uhr kam es in der Fußgängerzone der Wilhelmstraße in Hachenburg zu einem Einbruch in ein Café mit angeschlossener Bäckerei.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, entwendeten jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/9558-0 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell