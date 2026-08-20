Ehrung für vorbildliche Unterstützung

Anwesend waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NASPA Diez, der Leiter Finanzcenter Diez/ Hahnstätten, Herr Lars Daubach sowie der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Diez, Herr Erster Polizeihauptkommissar Olaf Schmidt. Für ihr engagiertes Verhalten und ihre Zivilcourage wurde die Mitarbeitern der NASPA, Frau Kerstin Denninghoff, durch Herrn Schmidt mit einer vom Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Koblenz, Herrn Jürgen Süs, unterzeichneten Urkunde sowie einem Blumenstrauß geehrt.

Frau Denninghoff hatte im März 2026 einen Kunden bedient, der einen nicht unerheblichen Geldbetrag abheben wollte. Da der Mann augenscheinlich unter erheblichem Druck stand und nicht angeben wollte, wofür er das Geld benötigte, schöpfte Frau Denninghoff Verdacht und konfrontierte den Mann mit ihrer Vermutung, dass er eventuell Opfer eines Betruges geworden sei. Frau Denninghoff verständigte sodann die Polizeiinspektion Diez.

Bei den nun folgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau des späteren Bankkunden von einer unbekannten weiblichen Person angerufen worden war, die sich als Mitarbeiterin der Verkehrspolizei aus Leipzig vorstellte. Die Person gab an, dass die Tochter des Ehepaares mit ihrem Auto über eine rote Ampel gefahren sei und dabei eine Fußgängerin mit ihren beiden Kindern erfasst habe. Die Mutter sei durch den Unfall verstorben, die beiden Kinder schwer verletzt worden. Die Unfallverursacherin sei weitergefahren, aber von Passanten gestoppt worden. Nun sitze die Tochter im Gewahrsam der Polizei in Leipzig und könne nur gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 100.000EUR freigelassen werden.

Da das Ehepaar tatsächlich eine Tochter hat die in Leipzig lebt, hegte man zunächst keinen Verdacht. Nachdem alle Telefonnummern des Ehepaares erfragt worden waren, wurde der Ehemann auf seinem Handy von einer männlichen Person angerufen die vorgab, Hauptkommissar bei der Polizei Leipzig zu sein. Um die geforderte Kaution beizubringen, begab sich der Ehemann zunächst zur NASPA nach Katzenelnbogen. Da es dort technisch nicht möglich war einen höheren Geldbetrag abzuheben wurden ihm dort lediglich 7.000EUR ausgezahlt. Der vermeintliche Hauptkommissar hielt dauerhaft telefonischen Kontakt zu dem Mann, setzte diesen unter Druck und forderte schlussendlich eine Summe von 48.000EUR. Um das restliche Geld zu bekommen fuhr der Mann nun zur Filiale nach Diez und begehrte die Auszahlung von 41.000EUR. Hier kam nun Frau Denninghoff ins Spiel und schöpfte, wie beschrieben, den Verdacht des Betruges.

Durch das vorbildhafte Verhalten konnte der Mann davon überzeugt werden, Opfer eines Betrugsversuches geworden zu sein und die Polizei wurde verständigt. Getreu dem Motto der rheinland-pfälzischen Präventionskampagne "Wer nichts tut, macht mit", deren Ziel es ist, Zivilcourage in der Gesellschaft zu fördern und zu festigen, hat Frau Denninghoff mit ihrem beherzten Einsatz geholfen, die Tat zu vereiteln und das Ehepaar vor dem Betrug zu schützen.

Für ihr engagiertes Verhalten und ihr Zivilcourage spricht der Polizeipräsident seinen besonderen Dank und Anerkennung aus, wie es in der überreichten Urkunde heißt.



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