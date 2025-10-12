E-Scooter unter Drogeneinfluss geführt



Bei dem Fahrer konnten Hinweise auf einen zeitnahen Drogenkonsum festgestellt werden. Diese Hinweise bestätigten sich nach einem freiwillig durchgeführten Schnelltest.

Dieser reagierte positiv auf Cannabisprodukte.

Demnach wurde dem Betroffenen zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Außerdem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



