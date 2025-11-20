Dörsdorf
Dörsdorf. Einbruch in Ferienhaus
Die Polizeiinspektion Diez wurde am Mittwoch, den 19. November, durch den Eigentümer über einen Einbruch in dessen Ferienhaus in der Straße "Schöne Aussicht" informiert.

Der oder die unbekannten Täter hatten sich über ein Fenster Zugang verschafft und anschließend sämtliche Räume durchsucht.
Da die Wohnung bereits seit Längerem nicht mehr vermietet war, kann der Tatzeitraum nicht enger eingegrenzt werden.

