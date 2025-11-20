Der oder die unbekannten Täter hatten sich über ein Fenster Zugang verschafft und anschließend sämtliche Räume durchsucht.
Da die Wohnung bereits seit Längerem nicht mehr vermietet war, kann der Tatzeitraum nicht enger eingegrenzt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Dörsdorf. Einbruch in Ferienhaus
