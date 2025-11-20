Dörsdorf. Einbruch in Ferienhaus

Die Polizeiinspektion Diez wurde am Mittwoch, den 19. November, durch den Eigentümer über einen Einbruch in dessen Ferienhaus in der Straße "Schöne Aussicht" informiert.

Der oder die unbekannten Täter hatten sich über ein Fenster Zugang verschafft und anschließend sämtliche Räume durchsucht.

Da die Wohnung bereits seit Längerem nicht mehr vermietet war, kann der Tatzeitraum nicht enger eingegrenzt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell