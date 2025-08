Diverse Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Hierbei konnten diverse Verstöße festgestellt werden.



Gegen 22:20 Uhr wurde in der Ortslage Höhn ein 23 jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Hinweise auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln. Weiterhin war das Fahrzeug nicht angemeldet, sowie die montierten Kennzeichen gefälscht.



Gegen 03:37 Uhr fiel den Beamten in der Ortslage Westerburg der Fahrer eines E-Scooters auf, welcher bei Erkennen des Streifenwagens zunächst versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnte dieser gestoppt werden. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der E-Scooter des 16 - jährigen Beschuldigten nicht versichert war.



Gegen 04:05 Uhr wurde in der Ortslage Neunkirchen ein 19 jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch hier ergaben sich Anhaltspunkte für den zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln.



In allen 3 Fällen wurde die Weitefahrt untersagt. Die verantwortlichen Fahrzeugführer müssen sich nun in Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, sowie Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.



