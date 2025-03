Diez - Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstählen

Im Zeitraum von Freitag, 07.03.2025 bis Montag, 10.03.2025, kam es zu Einbruchsdiebstählen in das Oranienbad sowie das DHL Verteilzentrum in Diez.

Unbekannte Täter verschafften sich in beiden Fällen gewaltsam Zutritt zu den jeweiligen Objekten und entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Die Gesamtschadensumme beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Zeugen, die in der Tatzeit oder zuvor verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Montabaur, Tel. 02602/9226-0, oder der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432/601-0, in Verbindung zu setzen.



