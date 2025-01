Diez. Viele Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Am Dienstag, den 28. Februar, führten Beamte der Polizeiinspektion zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr in der Wilhelmstraße Verkehrskontrollen durch.

Hierbei konnten insgesamt vierzehn Fahrzeugführerinnen und -führer angehalten werden, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten. Weitere vier waren nicht angeschnallt und in einem Fall musste die mangelhafte Sicherung eines Kindes beanstandet werden.

Bei einem 39-jährigen Mann aus dem Landkreis Offenbach wurde festgestellt, dass dieser seinen Pkw führte, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Für ihn war die Fahrt damit an Ort und Stelle beendet. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell