Der oder die Täter scheiterten jedoch beim Versuch, die Eingangstüre zum Geschäft gewaltsam zu öffnen.
Die Polizei Diez bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06432-6010 zu melden.
Diez. Versuchter Einbruch in Shisha-Geschäft
