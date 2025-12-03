Diez
Diez. Versuchter Einbruch in Shisha-Geschäft
In der Nacht zu Mittwoch, den 03. Dezember, versuchten Unbekannte in ein Shisha-Geschäft in der Schaumburger Straße einzudringen.

Der oder die Täter scheiterten jedoch beim Versuch, die Eingangstüre zum Geschäft gewaltsam zu öffnen.
Die Polizei Diez bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06432-6010 zu melden.

