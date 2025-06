Diez. Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Pkw

Die vier Fahrzeuge befuhren hintereinander die Bundesstraße 54 und beabsichtigten nach rechts auf die Bundesstraße 417 in Richtung Limburg abzubiegen. Die Fahrerin des vorderen Pkw musste verkehrsbedingt anhalten. Beide dahinter fahrenden Fahrer erkannten die Situation rechtzeitig und bremsten ebenfalls ab. Der Fahrer des vierten Pkw, ein 63-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Diez, fuhr jedoch aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden Pkw auf, wodurch alle Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden. Der Unfallverursacher sowie der Fahrer des vor ihm fahrenden Pkw wurden leicht verletzt und mussten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden. An allen Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Der Verkehr musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge umgeleitet werden.



