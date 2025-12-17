Diez und Umgebung. Hinweis Der Polizei Diez zu aktuell in den Sozialen Medien kursierenden Warnhinweisen

Besuchen besorgter Bürger, die in den sozialen Medien, insbesondere bei WhattsApp, den Warnhinweis zu einem angeblichen Einbrecher gelesen haben. Dort wird behauptet, der Mann spioniere Häuser aus, gebe sich als Spendensammler eines Wanderzirkus aus und breche dann später in diese Häuser ein. Mit ihm in Zusammenhang wird ein weißer Transporter mit Dortmunder Zulassung genannt.

Die Polizeiinspektion Diez möchte hierzu klarstellen, dass derzeit keine konkreten Erkenntnisse vorliegen, die den Mann, von dem auch Lichtbilder veröffentlicht und weiterverbreitet werden, oder das genannte Fahrzeug in Zusammenhang mit Einbrüchen bringen. Es wird ausdrücklich davor gewarnt, ohne konkrete Fakten Lichtbilder einer Person öffentlich zu verbreiten und diese Person als Einbrecher zu bezeichnen! Wenden Sie sich mit ihren Beobachtungen nicht an eine Vielzahl von Menschen in den sozialen Medien, sondern kontaktieren Sie die Polizei. Die eingehenden Hinweise werden ernst genommen und überprüft.

Nichtsdestotrotz sollten Sie insbesondere in der aktuellen "Dunklen Jahreszeit" aufmerksam und vorsichtig sein. Die Zahl der Einbrüche steigt erfahrungsgemäß in den Wintermonaten stark an. Melden Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge an die Polizei! Sichern Sie Ihr Haus bei Verlassen bestmöglichst ab, schließen Sie Türen und Fenster! Sensibilisieren Sie Ihre Nachbarn! Aber veröffentlichen oder teilen Sie nicht einfach ungeprüft Bilder von Menschen und bezeichnen diese als Einbrecher!



