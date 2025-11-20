Die Polizei konnte einige der Beteiligten identifizieren. Die Ermittlungen ergaben, dass eine Person durch einen Schlag eine Platzwunde am Hinterkopf erlitten haben soll. Diese Person flüchtete jedoch vor Eintreffen der Polizei.
Diese Person wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizeiinspektion Diez zu melden. Weiterhin werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Geschehen am 13. November machen können.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Diez. Schlägerei unter Jugendlichen - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte
Die Polizei konnte einige der Beteiligten identifizieren. Die Ermittlungen ergaben, dass eine Person durch einen Schlag eine Platzwunde am Hinterkopf erlitten haben soll. Diese Person flüchtete jedoch vor Eintreffen der Polizei.