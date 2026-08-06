Das besagte Fahrzeug mitsamt der 67-jährigen Frau konnte kurz darauf durch eine Streife im Schläferweg angehalten und kontrolliert werden. Die Fahrerin stand auch dieses Mal unter Alkoholeinfluss: ein Test ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Aufgrund der Wiederholungstat wurde ihr nicht nur eine Blutprobe entnommen, sondern auch ihr Pkw sichergestellt.
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Diez. Pkw-Fahrerin wiederholt unter Alkoholeinfluss
Das besagte Fahrzeug mitsamt der 67-jährigen Frau konnte kurz darauf durch eine Streife im Schläferweg angehalten und kontrolliert werden. Die Fahrerin stand auch dieses Mal unter Alkoholeinfluss: ein Test ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Aufgrund der Wiederholungstat wurde ihr nicht nur eine Blutprobe entnommen, sondern auch ihr Pkw sichergestellt.