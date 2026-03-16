Diez
Diez. Pkw-Fahrerin mit mehr als 2 Promille unterwegs
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizeiinspektion Diez am vergangenen Samstag, den 14. März, gegen 20:40 Uhr mit, dass er eine ältere Dame beobachten konnte, die mit einem Flachmann aus einer Tankstelle in der Wilhelmstraße in Richtung ihres Pkw getorkelt und anschließend weggefahren sei.

Der Zeuge folgte der Dame, welche lediglich 10 bis 15 km/h fuhr, bis zu deren Wohnanschrift im Wohngebiet "Schläfer". Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten konnten bei der 67-jährigen Frau eine Alkoholisierung von 2,33 Promille feststellen.
Dies hatte die Sicherstellung ihres Führerscheins und die Entnahme einer Blutprobe zur Folge.
Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren