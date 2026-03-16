Diez. Pkw-Fahrerin mit mehr als 2 Promille unterwegs

Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizeiinspektion Diez am vergangenen Samstag, den 14. März, gegen 20:40 Uhr mit, dass er eine ältere Dame beobachten konnte, die mit einem Flachmann aus einer Tankstelle in der Wilhelmstraße in Richtung ihres Pkw getorkelt und anschließend weggefahren sei.

Der Zeuge folgte der Dame, welche lediglich 10 bis 15 km/h fuhr, bis zu deren Wohnanschrift im Wohngebiet "Schläfer". Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten konnten bei der 67-jährigen Frau eine Alkoholisierung von 2,33 Promille feststellen.

Dies hatte die Sicherstellung ihres Führerscheins und die Entnahme einer Blutprobe zur Folge.

Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.



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