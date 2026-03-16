Der Zeuge folgte der Dame, welche lediglich 10 bis 15 km/h fuhr, bis zu deren Wohnanschrift im Wohngebiet "Schläfer". Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten konnten bei der 67-jährigen Frau eine Alkoholisierung von 2,33 Promille feststellen.
Dies hatte die Sicherstellung ihres Führerscheins und die Entnahme einer Blutprobe zur Folge.
Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.
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Diez. Pkw-Fahrerin mit mehr als 2 Promille unterwegs
Der Zeuge folgte der Dame, welche lediglich 10 bis 15 km/h fuhr, bis zu deren Wohnanschrift im Wohngebiet "Schläfer". Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten konnten bei der 67-jährigen Frau eine Alkoholisierung von 2,33 Promille feststellen.