Diez. Pkw-Fahrer mit 2 Promille unterwegs

Die entsandte Streife konnte den besagten Pkw kurz darauf in der Limburger Straße anhalten. Wie vom Zeugen geschildert, war auf der Vorderachse ein Notrad montiert, dessen Bereifung beschädigt war.
Bei dem Fahrer, einem 43-jährigen Mann aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, wurde eine starke Alkoholisierung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille.
Dem 43-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.
