Diez. Pkw-Fahrer mit 2 Promille unterwegs

Am Mittwoch, den 19. November, erhielt die Polizeiinspektion Diez gegen 01:05 Uhr die telefonische Mitteilung eines Zeugen, dass ein Pkw wiederholt die Limburger Straße auf- und abfahre, an welchem augenscheinlich ein Reifen geplatzt sei.



Die entsandte Streife konnte den besagten Pkw kurz darauf in der Limburger Straße anhalten. Wie vom Zeugen geschildert, war auf der Vorderachse ein Notrad montiert, dessen Bereifung beschädigt war.

Bei dem Fahrer, einem 43-jährigen Mann aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, wurde eine starke Alkoholisierung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille.

Dem 43-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-6010





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell