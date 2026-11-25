Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale, flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über diverse Feld- und Wirtschaftswege und schaltete hierbei die Fahrzeugbeleuchtung aus, so dass die Streife letztendlich den Sichtkontakt verlor. Der Pkw wurde später auf einem Feldweg zwischen Holzheim und Limburg-Linter verlassen vorgefunden. Zwischenzeitlich durchgeführte Ermittlungen führten zu einem Tatverdacht gegen einen 17-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Diez, welcher sich vermutlich ohne deren Wissen den Fahrzeugschlüssel des Pkw seiner Eltern angeeignet hatte. Der junge Mann war bereits in der Vergangenheit wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Erscheinung getreten.



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