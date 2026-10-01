Diez. Nach Zusammenstoß mit Radfahrerin geflüchtet – Führerschein weg

Ein in entgegenkommender Richtung fahrender, 85-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Limburg-Weilburg beabsichtigte auf das dortige Tankstellengelände abzubiegen und übersah hierbei die Radfahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Durch die Kollision wurde die 46-Jährige von ihrem Rad geschleudert und hierdurch nicht unerheblich verletzt. Der Pkw-Fahrer hielt zunächst kurz an, setzte jedoch anschließend seine Fahrt fort. Ein Zeuge konnte den mit der Unfallaufnahme betrauten Polizeibeamten der Polizeiinspektion Diez das Kennzeichen des flüchtigen Pkw mitteilen, so dass der Unfallverursacher kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift ermittelt werden konnte.

Der Führerschein des 85-Jährigen wurde sichergestellt. Er darf bis auf Weiteres keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge mehr fahren.

Die verletzte Radfahrerin wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.



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