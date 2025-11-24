Diez. Mit Sommerreifen in Pkw gerutscht

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass am Pkw des jungen Mannes noch die Sommerreifen angebracht waren, was unfallursächlich gewesen sein dürfte.
Dem Unfallverursacher droht nun ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro.
Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Winterreifenpflicht bei winterlichen Straßenverhältnissen, sprich Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte, hin.
