Diez. Mit Sommerreifen in Pkw gerutscht

Am Sonntag, den 23. November, kam ein 19-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Diez gegen 17:40 Uhr beim Abbiegen von der Lübener in die Schlesier Straße mit seinem Pkw auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass am Pkw des jungen Mannes noch die Sommerreifen angebracht waren, was unfallursächlich gewesen sein dürfte.

Dem Unfallverursacher droht nun ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Winterreifenpflicht bei winterlichen Straßenverhältnissen, sprich Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte, hin.



