Die Beamten stellten bei dem Mann Alkoholgeruch fest, ansonsten zeigte er keine alkoholbedingten Auffälligkeiten. Umso überraschender war dann auch das Ergebnis des Atemalkoholtests: 1,70 Promille!
Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ihm drohen nun aber nicht nur strafrechtliche Konsequenzen. Wie sich herausstellte, ist der 36-Jährige Berufskraftfahrer bei einer Spedition. Da er nun voraussichtlich längere Zeit auf seine Fahrerlaubnis verzichten muss, könnte sein Handeln berufliche Konsequenzen haben.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Diez. Mit 1,7 Promille erwischt
Die Beamten stellten bei dem Mann Alkoholgeruch fest, ansonsten zeigte er keine alkoholbedingten Auffälligkeiten. Umso überraschender war dann auch das Ergebnis des Atemalkoholtests: 1,70 Promille!