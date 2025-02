Diez. Mehrere Verstöße bei Jugendschutzkontrollen festgestellt

Am gestrigen Mittwoch, den 19. Februar, führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Diez in der Zeit von 8 bis 13 Uhr im Bereich der Oberschulen sowie dem Mehrgenerationenpark "Wirt" Jugendschutzkontrollen durch.



Hierbei konnten bei etlichen Kindern und Jugendlichen Snus (Nikotinbeutelchen), Vapes (E-Zigaretten), Zigaretten und Cannabisprodukte aufgefunden und präventiv sichergestellt werden.

Die jüngste betroffene Person war gerade einmal 12 Jahre alt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nach dem 2024 in Kraft getretenen Konsumcannabisgesetz der Konsum von Cannabis insbesondere an Schulen, Kindergärten, Spielplätzen und Sportanlagen sowie in deren Sichtweite (bis 100 Meter Entfernung) ordnungswidrig ist und bei Feststellung bei Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, mit einem Bußgeld von 400 Euro geahndet werden kann.



