Diez. Mehrere Handy-Sünder erwischt

Ein besonderes Augenmerk lag hierbei auf Fahrerinnen und Fahrer, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzen.

Leider wurden wieder erschreckend viele Verkehrsteilnehmer festgestellt, die nicht nur telefonierten, sondern auch während des Fahrens Nachrichten schrieben oder lasen. Die hierdurch bedingte Ablenkung wird leider vielseits stark unterschätzt.

So reicht bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h ein einsekündiger Blick aufs Handy, um 13,5 Meter „blind“ zurückzulegen, was in einer plötzlich auftretenden Gefahrensituation entscheidend sein kann.

Die zehn betroffenen Fahrerinnen und Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 100,- EUR, zusätzlichen Verwaltungsgebühren sowie einem Punkteeintrag rechnen.



