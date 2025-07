Diez. Kontrollen nach dem Jugendschutzgesetz

Am Dienstag, den 01. Juli, führten Beamte der Polizeiinspektion Diez zusammen mit Mitarbeitern der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises und der Verbandsgemeindeverwaltung Diez an insgesamt sechs Verkaufsstellen für Alkohol und Tabakwaren Testkäufe durch.

Erfreulicherweise erhielt die eingesetzte 17-jährige Testkäuferin nur an einer Verkaufsstelle Tabakwaren. Bei allen anderen wurde sie zur Vorlage ihres Personalausweises aufgefordert und anschließend abgewiesen.

Mit dem Verkaufspersonal wurden lobende, in dem einen Fall aber auch ein tadelndes Gespräch durchgeführt.



